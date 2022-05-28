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Захарова обозначила виновника продовольственного кризиса на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова обозначила виновника продовольственного кризиса на Украине
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты провоцируют продовольственный кризис на территории Украины, лишая ее запасов зерна. Об этом в субботу, 28 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском «ленд-лизе». Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна, — отметила она.

При этом дипломат опровергла заявление западных стран касательно транспортировки 20 миллионов тонн зерновых с Украины в страны Африки и Ближнего Востока в целях предотвращения продовольственного кризиса. По ее словам, в реальности зерно транспортируется на склады в Европе.

— Организованы железнодорожные, автомобильные и речные маршруты для его доставки в пункты назначения в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии, — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

При этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о необходимости отмены антироссийских санкций для решения проблемы с поставками зерна на мировые рынки.

Однако Европейский союз в свою очередь изучает возможность вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины путем военно-морской миссии.

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