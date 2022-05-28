Pais: ЕС изучает возможность вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины по морю

Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

Евросоюз опасается продовольственного кризиса в странах, которые зависят от зерна, и поэтому изучает возможность вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины путем военно-морской миссии. Об этом сообщило издание Pais в субботу, 28 мая.

— На саммите ЕС в Брюсселе в понедельник будет рассмотрен вопрос о растущем риске голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции Украины... ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море, — говорится в сообщении.

В Pais также отметили, что в документах прошедшего саммита содержится призыв стран ЕС к России разрешить вывоз продовольствия из портов Украины, в частности из Одессы. Отмечается, что потенциальная военно-морская операция Евросоюза чревата инцидентами с флотом РФ, передает РИА Новости.

26 мая президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Москва поможет Брюсселю преодолеть продовольственный кризис только после снятия санкций.