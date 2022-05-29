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Московские компании провели более 400 встреч на выставке KIHE-2022

Александр Афонин
Город
Московские компании провели более 400 встреч на выставке KIHE-2022
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более 400 деловых встреч с зарубежными покупателями провели столичные предприниматели за время работы выставки KIHE-2022. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В этом году в Алма-Ату отправились 27 московских компаний — это рекордное количество предприятий, выступивших под единым брендом Made in Moscow, — говорится в сообщении.

Отмечается, что производители в сфере медицины представили свою продукцию на объединенном стенде Made in Moscow.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, экспорт столицы в отрасли «Медицина и фармацевтика» составил 61 процент от общероссийского объема.

В рамках выставки представители столицы смогли напрямую познакомиться с зарубежными партнерами и представить свою продукцию. В результате несколько московских предпринимателей подписали соглашения о намерениях заключить экспортные контракты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что на крупнейшей в СНГ конференции для стартапов Startup Village более 750 участников подали заявки на получение мер поддержки. Павильон правительства столицы был посвящен мерам поддержки техпредпринимателей, презентациям инновационных стартапов и поиску инвесторов и партнеров.

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