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19Fortyfive: НАТО не может организовать учения в Швеции

Антон Махов
В мире
19Fortyfive: НАТО не может организовать учения в Швеции
Фото: Depositphotos

НАТО испытывает трудности с организацией военных учений в Швеции. Об этом сообщил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

— Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах, — рассказал он.

Также Атламазоглу напомнил, что учения Baltic Operations — 22 пройдут на территории Швеции с 5 по 17 июня.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО обсудили президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. Последний заявил своему французскому коллеге, что связи Стокгольма и Хельсинки с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» противоречат самому духу альянса. Об этом лидеры обоих государств поговорили по телефону 26 мая.

22 мая обозреватель The National Interest Марк Епископос заявил, что нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку и ослабит его на десятилетия. По его словам, в НАТО просто не существует механизма исключения стран, и маловероятно, что Эрдоган решит уйти оттуда самостоятельно.

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