Выставка «КиноКоломенское» открылась в музее-заповеднике

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

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В Сытном дворе музея-заповедника «Коломенское» открылась новая выставка «КиноКоломенское». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 29 мая.

Особенности рельефа и архитектуры «Коломенского» сделали музей-заповедник одним из любимых мест натурных съемок кинематографистов. Здесь свои картины снимали Сергей Эйзенштейн, Вера Строева, Андрей Тарковский, Никита Михалков и многие другие.

Новая выставка посвящена посвящена фильмам, съемки которых проходили в музее-заповеднике.

Гости познакомятся с более чем 100 экспонатов. В экспозиции представлено кинооборудование, с помощью которого снимали кино.

Сама выставка состоит из 10 интерактивных зон. Здесь можно рассмотреть документы, связанные со съемками, увидеть ключевые сцены любимых фильмов и даже стать частью их атмосферы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 1 июня в южном ландшафтном парке «Остров Мечты» начнется фестиваль «Лето яркого цвета». Гости мероприятия смогут посетить лекции, посвященные истории кино, живописи, искусству и литературы, а также детскому развитию и психологии.