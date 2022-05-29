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Собянин объявил о начале летнего сезона в Гольяновском парке

Александр Афонин
Город
Собянин объявил о начале летнего сезона в Гольяновском парке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Гольяновский парк Карта всех событий

В Гольяновском парке столицы открылся первый после благоустройства летний сезон. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Гольяновский парк встречает первый после благоустройства летний сезон. Жители района приходят сюда гулять и заниматься спортом, — сказал он.

Глава города отметил, что при благоустройстве в районе Алтайской улицы был создан спортивный кластер. Специалисты обновили футбольное поле, обустроили теннисный корт и площадки с навесами для волейбола и баскетбола.

Для детей были возведены новые игровые комплексы.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Помимо этого, обустроили пристань у пруда. Гости парка смогут взять напрокат лодку. Неподалеку специалисты сделали памп-трек.

Нашлось место и для площадки «Московских сезонов». Она быстро обрела популярность среди жителей района, отметил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в городе открылся самый крупный рыбный рынок на фестивале «Рыбная неделя». Он расположился на переходе от Манежной к площади Революции.

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