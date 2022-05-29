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Путин провел телефонный разговор с Вучичем

Александр Афонин
В мире
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово, — говорится в сообщении.

Российский и сербский лидеры обсудили вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений государств. В ходе беседы были обговорены шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Отмечается, что Россия продолжит поставки природного газа в Сербию.

Помимо этого, Путин и Вучич подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства между странами. Основой согласия стали традиционные связи народов России и Сербии, передает пресс-служба Кремля.

Накануне Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидерами государств был проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Александр Вучич Владимир Путин разговор
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