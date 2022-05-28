Путин провел телефонную беседу с Макроном и Шольцем

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине, — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо этого, канцлер Австрии Карл Нехаммер во время телефонного разговора с российским лидером заявил, что Газпром будет лишен газового хранилища в Хайдахе в том случае, если российский поставщик не будет заполнять резервуар.

При этом Путин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако изменчивость позиций Киева не дает возможность создать условия нормального диалога. Так, украинские власти вынесли за скобки вопросы безопасности, Крыма, Севастополя и Донбасса.