Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Украинские переговорщики изменили свою позицию, вынеся за скобки вопросы безопасности, Крыма, Севастополя и Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 26 апреля.

— Они отошли от своих прежних намерений и вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, вынесли территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались, — заявил глава государства.

Однако без решения этого вопроса нельзя говорить о предоставлении Киеву гарантий безопасности, подчеркнул он. По его словам, в проекте соглашения, представленном Украиной, указано, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств.

Если предоставить эти вопросы главам государств без какого-либо предварительного решения, данные проблемы так и не будут решены, считает он. Кроме того, подписываться под гарантиями безопасности тогда Россия не сможет, передает слова Путина РИА Новости.

22 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Москва на заявления Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».

В тот же день стало известно, что главы российской и украинской делегаций провели несколько продолжительных разговоров.