«Спартак» vs «Динамо» в финале Кубка России: главное о матче и шансах команд на победу

Фото: Twitter / ФК «Спартак — Москва»

В воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники» состоится финал Кубка России по футболу. В борьбе за трофей схлестнутся две столичные команды — «Спартак» и «Динамо». Последний раз они встречались в финале национального кубка в 1950 году, тогда «Спартак» победил с разгромным счетом 3:0. Главное о предстоящем матче и о шансах команд на победу — в материале «Вечерней Москвы».

Для обоих клубов победа в финале Кубка России крайне важна. «Спартак» в год своего столетия занял 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) минувшего сезона, победа в Кубке — последний шанс для красно-белых, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Динамо» по ходу сезона претендовало на золотые медали чемпионата. Однако команда полностью провалила концовку турнира: ни одной победы в последних пяти матчах, из которых четыре были проиграны. В итоге бело-голубые заняли 3-е место, упустив даже серебряные медали первенства.

Кроме того, обе команды уже довольно давно не выигрывали национальный кубок. Футболисты «Спартака» в последний раз поднимали над головой заветный трофей в 2003 году, динамовцы — в 1995 году.

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что шансы команд на победу примерно равны, какого-то заметного преимущества одной из них на поле «Лужников» увидеть вряд ли удастся. По мнению экс-футболиста ЦСКА Дмитрия Галямина, в битве за кубок сойдутся две футбольные философии — атакующая и защитная:

— «Динамо» будет играть в свою игру, у них принцип «забить на один гол больше». Не всегда у них это получается, но сам принцип рождает достаточно зрелищный футбол с обилием голов. «Спартак» будет, скорее всего, больше играть по счету — это команда лучше умеет. Кто при таком раскладе победит? Трудно сказать. Я бы никому предпочтение не отдал — шансы 50 на 50.

В беседе с «ВМ» футбольный тренер Гаджи Гаджиев подчеркнул, что существенная разница в итоговой таблице чемпионата непоказательна, так как важна текущая форма команд.

— Обе команды показывали в концовке чемпионата нестабильную игру. «Динамо» в последних играх практически все проиграло и пропускало очень много. «Спартак» тоже играл нестабильно и тоже много пропускал. Шансы в финале примерно равны — две копейки разница. Все решит случай и реализация моментов.

При игровом или чисто техническом равенстве команд ключевую роль в победе может сыграть мотивация. В этом смысле, как полагает Гаджиев, преимущество может быть на стороне «Спартака»:

— Столетие клуба действительно значимая дата. Свои дополнительные 20–30 процентов в настрой и мотивацию игроков такая дата дает.

В свою очередь Галямин полагает, что на поле «Лужников» проблем с мотивацией не будет ни у одной из сторон:

— Слово «мотивация» в финале кубка страны неуместно. В финале спроси любого футболиста — он скажет, что мотивирован на все 100.

Финал Кубка России сезона 2021–2022 состоится 29 мая в 17:00. Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».