Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Спартак» vs «Динамо» в финале Кубка России: главное о матче и шансах команд на победу

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Спартак» vs «Динамо» в финале Кубка России: главное о матче и шансах команд на победу
Фото: Twitter / ФК «Спартак — Москва»

В воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники» состоится финал Кубка России по футболу. В борьбе за трофей схлестнутся две столичные команды — «Спартак» и «Динамо». Последний раз они встречались в финале национального кубка в 1950 году, тогда «Спартак» победил с разгромным счетом 3:0. Главное о предстоящем матче и о шансах команд на победу — в материале «Вечерней Москвы».

Для обоих клубов победа в финале Кубка России крайне важна. «Спартак» в год своего столетия занял 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) минувшего сезона, победа в Кубке — последний шанс для красно-белых, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Динамо» по ходу сезона претендовало на золотые медали чемпионата. Однако команда полностью провалила концовку турнира: ни одной победы в последних пяти матчах, из которых четыре были проиграны. В итоге бело-голубые заняли 3-е место, упустив даже серебряные медали первенства.

Кроме того, обе команды уже довольно давно не выигрывали национальный кубок. Футболисты «Спартака» в последний раз поднимали над головой заветный трофей в 2003 году, динамовцы — в 1995 году.

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что шансы команд на победу примерно равны, какого-то заметного преимущества одной из них на поле «Лужников» увидеть вряд ли удастся. По мнению экс-футболиста ЦСКА Дмитрия Галямина, в битве за кубок сойдутся две футбольные философии — атакующая и защитная:

— «Динамо» будет играть в свою игру, у них принцип «забить на один гол больше». Не всегда у них это получается, но сам принцип рождает достаточно зрелищный футбол с обилием голов. «Спартак» будет, скорее всего, больше играть по счету — это команда лучше умеет. Кто при таком раскладе победит? Трудно сказать. Я бы никому предпочтение не отдал — шансы 50 на 50.

В беседе с «ВМ» футбольный тренер Гаджи Гаджиев подчеркнул, что существенная разница в итоговой таблице чемпионата непоказательна, так как важна текущая форма команд.

— Обе команды показывали в концовке чемпионата нестабильную игру. «Динамо» в последних играх практически все проиграло и пропускало очень много. «Спартак» тоже играл нестабильно и тоже много пропускал. Шансы в финале примерно равны — две копейки разница. Все решит случай и реализация моментов.

При игровом или чисто техническом равенстве команд ключевую роль в победе может сыграть мотивация. В этом смысле, как полагает Гаджиев, преимущество может быть на стороне «Спартака»:

— Столетие клуба действительно значимая дата. Свои дополнительные 20–30 процентов в настрой и мотивацию игроков такая дата дает.

В свою очередь Галямин полагает, что на поле «Лужников» проблем с мотивацией не будет ни у одной из сторон:

— Слово «мотивация» в финале кубка страны неуместно. В финале спроси любого футболиста — он скажет, что мотивирован на все 100.

Финал Кубка России сезона 2021–2022 состоится 29 мая в 17:00. Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Футбол ФК Спартак ФК «Динамо» (Москва)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте