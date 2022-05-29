NYT: Запад боится, что Россия использует гумкоридор в Сирии как «разменную монету»

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Россия может использовать пункт пропуска «Баб Аль-Хава», единственный открытый гуманитарный коридор в Сирии, в качестве «разменной монеты» против Запада. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов.

По словам автора материала, российское правительство может воспользоваться правом вето в голосовании, которое пройдет в Совбезе ООН, о сохранении гуманитарного коридора в Сирии. Целью подобного решения выделяют ослабление санкций против России.

Отмечается, что три иностранных дипломата заявили об отправленном Москвой неопределенном сигнале, согласно которому РФ может попытаться использовать голосование в своих интересах относительно Украины.

Американский дипломат заявил о намерении США и других стран Совбеза направить России «четкий сигнал» с призывом отказаться от закрытия маршрута, передает Lenta.ru.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что сложная ситуация с продовольствием на Украине и санкции западных стран в отношении поставок сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии обрекли планету на «голодомор».