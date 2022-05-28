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«Голодомор на планете»: Володин прокомментировал продовольственные санкции США и ЕС

Георгий Соланович
В мире
«Голодомор на планете»: Володин прокомментировал продовольственные санкции США и ЕС
Фото: Пресс-служба Госдумы

Непростая продовольственная ситуация на Украине и санкции США и ЕС в отношении поставок сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии обрекли планету на «голодомор». Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в субботу, 28 мая.

По его словам, во многих областях Украины весенне-полевые работы были проведены не до конца — дефицит продовольствия уже почувствовали жители страны. В этом ключе Володин назвал нежизнеспособными планы ЕС по вывозу продукции из республики, так как «от этого пострадают сами украинцы».

Кроме того, Евросоюз, запретив импорт зерна из России и Белоруссии, столкнулся с кризисом.

— Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира. Байден и Зеленский добьются своего: войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете, — заключил спикер ГД в своем Telegram-канале.

До этого издание Pais сообщало, что Евросоюз опасается продовольственного кризиса в странах, которые зависят от зерна, и поэтому изучает возможность вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины путем военно-морской миссии.

Украина Евросоюз (ЕС) Вячеслав Володин
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