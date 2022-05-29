Синоптик пообещал москвичам летнее тепло на грядущей неделе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Летнее тепло ожидается с 30 мая в Москве и других регионах Центральной России. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Предстоящая неделя наконец порадует жителей Центральной России нормальным летним теплом. В понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до плюс 3–8 градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16–21 градуса. Лишь вечером кое-где могут брызнуть незначительные дожди, — рассказал он.

Синоптик подчеркнул, что метеорологическое лето придет в Москву вместе с календарным. Среднесуточную температуру выше 15 градусов тепла будут сопровождать небольшие дожди. По ночам температура не будет опускаться ниже плюс 10 градусов, а днем воздух будет прогреваться вплоть до 24 градусов тепла.

По словам Тишковца, уже во вторник столицу ожидают настоящие ливни, которые могут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха не опустится ниже плюс 9–14 градусов, а в дневные часы она будет достигать плюс 15–20 градусов.

В четверг синоптик посоветовал ожидать грозовых дождей. Температура днем составит плюс 21–26 градусов. В пятницу ожидается небольшое похолодание. Так, ночью температура опустится до плюс девяти градусов.

Но уже в выходные вновь потеплеет, а дожди прекратятся. Дневная температура поднимется до плюс 24 градусов тепла, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в июне. По его словам, несмотря на ожидания по поводу того, что столичная погода будет преподносить «сюрпризы в виде осадков», особенно в первую неделю лета, есть надежда, что вторая неделя месяца выдастся теплой.