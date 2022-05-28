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«Готова преподносить сюрпризы»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в июне

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Какой будет погода в Москве в июне
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый летний месяц в Москве выдастся относительно теплым, но небольшие осадки все же ожидаются в столичном регионе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, несмотря на ожидания по поводу того, что столичная погода будет преподносить «сюрпризы в виде осадков», особенно в первую неделю лета, есть надежда, что вторая неделя месяца выдастся теплой и недождливой.

— Конечно, погода готова преподносить сюрпризы всегда, — говорит он, — но наиболее вероятный сценарий ожидается следующим: июнь будет умеренно теплым. Это означает, что в отдельные дни мы будем иметь 25–28 градусов с положительной отметкой, а в какие-то дни — довольствоваться 16–18 градусами тепла.

В целом среднемесячная температура будет соответствовать климатической норме, отметил эксперт.

— Начало месяца, конечно, настраивает на то, что будет много осадков. Но уже на второй неделе июня в столичный регион придет антициклон и количество осадков сократится.

Шувалов добавил, что именно со второй недели будущего месяца в Москве солнечных дней станет больше, а дождей — меньше.

Также он рассказал о погоде в столице на следующей неделе. По прогнозам специалистов, в определенные дни воздух в Москве может прогреться до плюс 23 градусов.

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