Украинская группа Kalush Orchestra продала награду за победу на Евровидении

Фото: Официальный сайт конкурса «Евровидение - 2019» (https://eurovision.tv/)

Украинская группа Kalush Orchestra продала хрустальный микрофон, который получила за победу на конкурсе Евровидение в этом году, на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов. Покупателем стала криптовалютная биржа WhiteBit.

— Мы благодарны каждому из вас, кто пожертвовал средства на этом аукционе, и особенно благодарны команде WhiteBit, которая выкупила кубок за 900 тысяч долларов и с этого момента становится правообладателем нашего кубка, — сказано в сообщении в воскресенье, 29 мая, в аккаунте группы в соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Одним из организаторов аукциона был украинский телеведущий Сергей Притула, являющийся руководителем «Благотворительного фонда Сергея Притулы», который занимается оказанием помощи украинским военным. После завершения аукциона телеведущий на своей странице в соцсети сообщил, что деньги, полученные от продажи приза, пойдут на покупку беспилотников PD-2 для армии Украины, передает ТАСС.

На 66-м конкурсе Евровидение, проходившем в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место заняла Великобритания, а третье — Испания.

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, посвященную итогам международного музыкального конкурса Евровидение-2022. В комментариях читатели жестко раскритиковали победу украинской группы, заявив, что конкурс является политизированным и представляет из себя «парад извращенцев».