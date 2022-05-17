«Парад извращенцев!»: британцы жестко раскритиковали итоги Евровидения

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Британское издание The Telegraph опубликовало статью, посвященную итогам международного музыкального конкурса Евровидение-2022. В комментариях читатели жестко раскритиковали победу украинской группы, заявив, что конкурс является политизированным и представляет из себя «парад извращенцев».

«Это просто парад извращенцев!» — написал пользователь Reginald Hey.

Его поддержал MartinFrost, предложив «поменять формат и превратить Евровидение в соревнования по политической популярности.

Негатив британцев вызвали результаты песенного конкурса.

«Если Евровидение — политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу», — пояснил пользователь PhilipBrooks.

Телеведущий и актер Оскар Кучера представил доказательство обмана на Евровидении. Он отметил, что «жульничество» на конкурсе не стало для него неожиданностью.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

Тем не менее итоги конкурса обернулись мировым скандалом из-за доказательств их фальсификации. Так, глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила, что организаторы Евровидения заменили выставленные членами жюри от Румынии оценки, отдав высший балл Украине вместо Молдавии.

Позже в нечестном распределении голосов организаторов обвинили также азербайджанская и грузинская делегации. Национальное жюри отдало свои баллы Украине, которые почему-то достались Великобритании.