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Оскар Кучера представил доказательство обмана на Евровидении

Анастасия Колоскова
Общество
Оскар Кучера представил доказательство обмана на Евровидении
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Ведущий и шоумен Оскар Кучера подтвердил появившуюся информацию о том, что итоги музыкального конкурса Евровидение-2022 были фальсифицированы, представив неопровержимые доказательства.

Он отметил, что «жульничество» на конкурсе не стало для него неожиданностью.

— Украина дала Польше максимальный балл — 12, а вот Польша должна была получить от Украины минимум 10 баллов. А получила 0, — написал шоумен в своем Telegram-канале.

Кучера сослался на певицу Ирину Федишину, которая являлась членом украинского жюри. Артистка отдала 10 баллов Польше, что подтверждается фотографией ее листка голосования, который также опубликовал шоумен.

Оскар Кучера представил доказательство обмана на Евровидении Фото: Telegram-канал Оскара Кучеры

Федишина отметила, что украинцы «искренне благодарны» соседней стране за помощь и поддержку, и выразила сожаление о том, «что так вышло».

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

Тем не менее итоги конкурса обернулись мировым скандалом из-за доказательств их фальсификации. Так, глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила, что организаторы Евровидения заменили выставленные членами жюри от Румынии оценки, отдав высший балл Украине вместо Молдавии.

Позже в нечестном распределении голосов организаторов обвинили также азербайджанская и грузинская делегации. Национальное жюри отдало свои баллы Украине, которые почему-то достались Великобритании.

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