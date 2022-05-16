Оскар Кучера представил доказательство обмана на Евровидении

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Ведущий и шоумен Оскар Кучера подтвердил появившуюся информацию о том, что итоги музыкального конкурса Евровидение-2022 были фальсифицированы, представив неопровержимые доказательства.

Он отметил, что «жульничество» на конкурсе не стало для него неожиданностью.

— Украина дала Польше максимальный балл — 12, а вот Польша должна была получить от Украины минимум 10 баллов. А получила 0, — написал шоумен в своем Telegram-канале.

Кучера сослался на певицу Ирину Федишину, которая являлась членом украинского жюри. Артистка отдала 10 баллов Польше, что подтверждается фотографией ее листка голосования, который также опубликовал шоумен.

Фото: Telegram-канал Оскара Кучеры

Федишина отметила, что украинцы «искренне благодарны» соседней стране за помощь и поддержку, и выразила сожаление о том, «что так вышло».

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

Тем не менее итоги конкурса обернулись мировым скандалом из-за доказательств их фальсификации. Так, глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила, что организаторы Евровидения заменили выставленные членами жюри от Румынии оценки, отдав высший балл Украине вместо Молдавии.

Позже в нечестном распределении голосов организаторов обвинили также азербайджанская и грузинская делегации. Национальное жюри отдало свои баллы Украине, которые почему-то достались Великобритании.