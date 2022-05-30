Диетолог Гинзбург рассказал о популярном продукте, который ускоряет старение

Фото: pixabay.com

Крабовые палочки ускоряют старение организма. Об этом сообщил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Он рассказал, как снизить негативный эффект от употребления данного продукта.

В состав глубоко переработанных продуктов, к которым относятся крабовые палочки, входят красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки, отметил диетолог. Научные исследования показали, что эти химические вещества могут провоцировать развитие возраст-зависимых заболеваний и «старить» организм, предупредил он.

— Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — сказал Гинзбург.

По его словам, глубоко переработанные продукты нельзя есть каждый день. Но если не злоупотреблять крабовыми палочками, то нежелательных последствий можно избежать.

— Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции. Крабовые палочки можно есть не чаще одного-двух раз в неделю, — отметил диетолог в интервью радио Sputnik.

Врач Михаил Гинзбург назвал три бюджетных продукта, сохраняющих молодость. По его мнению, пользу для здоровья можно найти в яблоках, которые ничем не хуже более дорогостоящих фруктов.