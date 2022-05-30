Диетолог Соломатина назвала продукты и напитки, которые уменьшают аппетит

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Такие продукты и напитки, как огурец, корица, яйца и какао, способны значительно уменьшить аппетит. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Притупить чувство голода помогут богатые клетчаткой овощи. Соломатина рекомендует есть больше салата, чтобы всегда оставаться в форме.

— Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зеленые салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой, — сказала она.

По словам эксперта, гормон голода грелин вырабатывается в верхних отделах желудка, поэтому нужно что-то большое и желательно теплое. Овощной суп отлично утолит голод и надолго заставит забыть о еде.

— В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода, — заверила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что яйца обеспечивают длительное чувство сытости. В них содержится белок и холин, предшественник ацетилхолина. Он обеспечивает передачу нервного импульса, который заряжает бодростью и снижает аппетит. Также эксперт назвала главный секретный продукт для насыщения.

— Съешьте горсть кедровых орехов после основного приема пищи, если вы не чувствуете насыщение. Они надолго купируют желание что-то съесть, — подытожила она.

Не только продукты, но и напитки способны уменьшить аппетит. Соломатина посоветовала обратить внимание на какао с корицей или ванилью и чай с молоком.

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