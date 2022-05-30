Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Диетолог Соломатина назвала продукты и напитки, которые уменьшают аппетит

Анастасия Харламова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты и напитки, которые уменьшают аппетит
Фото: pixabay.com

Такие продукты и напитки, как огурец, корица, яйца и какао, способны значительно уменьшить аппетит. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Притупить чувство голода помогут богатые клетчаткой овощи. Соломатина рекомендует есть больше салата, чтобы всегда оставаться в форме.

— Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зеленые салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой, — сказала она.

По словам эксперта, гормон голода грелин вырабатывается в верхних отделах желудка, поэтому нужно что-то большое и желательно теплое. Овощной суп отлично утолит голод и надолго заставит забыть о еде.

— В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода, — заверила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что яйца обеспечивают длительное чувство сытости. В них содержится белок и холин, предшественник ацетилхолина. Он обеспечивает передачу нервного импульса, который заряжает бодростью и снижает аппетит. Также эксперт назвала главный секретный продукт для насыщения.

— Съешьте горсть кедровых орехов после основного приема пищи, если вы не чувствуете насыщение. Они надолго купируют желание что-то съесть, — подытожила она.

Не только продукты, но и напитки способны уменьшить аппетит. Соломатина посоветовала обратить внимание на какао с корицей или ванилью и чай с молоком.

Ранее Соломатина рассказала «Вечерней Москве» про способ есть сладкое и оставаться в форме.

Правильное питание Елена Соломатина Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте