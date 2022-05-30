Капремонт стартовал в доме с фронтонами на проспекте Буденного

Фото: Пресс-служба ФКР Москвы

Россия, Москва, проспект Будённого, 30/8 Карта всех событий

В рамках столичной программы капремонта в этом году будет отремонтирован построенный в 1956 году жилой дом на проспекте Буденного. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

— На данный момент стартуют работы по капитальному ремонту фасада, крыши, подвальных помещений и замене инженерных систем. Особое внимание будет уделено восстановлению фасада дома, который обладает не только запоминающимся обликом, но и значительной площадью — почти 16,5 тысячи квадратных метров, — заявил он.

По словам Кожиченкова, специалисты расчистят фасад, а затем восстановят поврежденную за столько лет кирпичную кладку. В местах значительного износа будет произведено армирование, чтобы максимально восстановить технические параметры плоскости.

На финальной стадии на места намокания будет нанесена современная антигрибковая защита, выполнят также работы по заделке трещин специальным строительным раствором. Ниши, откосы и тяги специалисты бережно оштукатурят и после этого нанесут новый окрасочный слой. Историческое колористическое решение дома будет сохранено.

Кроме того, специалисты отремонтируют входные группы, установят современные и эстетичные входные комплексы.

До этого сообщалось, что в столице начались работы, связанные с капитальным ремонтом фасадов жилых домов. Наибольшее количество работ планируется провести на юге, востоке и северо-востоке города.