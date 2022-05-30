Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Капремонт стартовал в доме с фронтонами на проспекте Буденного

Евгений Белоусов
Город
Капремонт стартовал в доме с фронтонами на проспекте Буденного
Фото: Пресс-служба ФКР Москвы
Россия, Москва, проспект Будённого, 30/8 Карта всех событий

В рамках столичной программы капремонта в этом году будет отремонтирован построенный в 1956 году жилой дом на проспекте Буденного. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

— На данный момент стартуют работы по капитальному ремонту фасада, крыши, подвальных помещений и замене инженерных систем. Особое внимание будет уделено восстановлению фасада дома, который обладает не только запоминающимся обликом, но и значительной площадью — почти 16,5 тысячи квадратных метров, — заявил он.

По словам Кожиченкова, специалисты расчистят фасад, а затем восстановят поврежденную за столько лет кирпичную кладку. В местах значительного износа будет произведено армирование, чтобы максимально восстановить технические параметры плоскости.

На финальной стадии на места намокания будет нанесена современная антигрибковая защита, выполнят также работы по заделке трещин специальным строительным раствором. Ниши, откосы и тяги специалисты бережно оштукатурят и после этого нанесут новый окрасочный слой. Историческое колористическое решение дома будет сохранено.

Кроме того, специалисты отремонтируют входные группы, установят современные и эстетичные входные комплексы.

До этого сообщалось, что в столице начались работы, связанные с капитальным ремонтом фасадов жилых домов. Наибольшее количество работ планируется провести на юге, востоке и северо-востоке города.

Ремонт капремонт Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте