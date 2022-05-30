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Более трех миллионов квадратных метров асфальта обновили в Москве

Евгений Белоусов
Город
Более трех миллионов квадратных метров асфальта обновили в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Бульварное кольцо Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках текущего ремонта дорог обновили более трех миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В этом году планируем обновить все участки Бульварного кольца, Кремлевское кольцо от Боровицкой до Старой площади, Ленинский и Комсомольский проспекты, улицы Новую Басманную, Бакунинскую. Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре, — рассказал он.

По словам Бирюкова, в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах планируется заменить 23 миллиона квадратных метров асфальта. Одна из задач, пояснил он, — убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП.

Заместитель мэра отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия наносятся осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений.

До этого в дептрансе сообщили, что с 28 мая будет изменена схема движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой.

Так, будут отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновую для всех. Движение по участку сможет осуществлять только городской транспорт.

Петр Бирюков укладка асфальта Москва
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