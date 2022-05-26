Движение на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Рябиновой улицы изменят

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

С 28 мая будет изменена схема движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 26 мая.

— С 28 мая меняем схему движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой, — говорится в сообщении.

Таким образом, будут отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновую для всех. Движение по участку сможет осуществлять только городской транспорт.

Помимо этого, на пересечении проспекта и улицы будет организована выделенная полоса для автобусов.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В пресс-службе отметили, что участок — один из самых сложных в ЗАО. На нем сходятся несколько направлений, которыми пользуются около пяти тысяч автомобилей в час и три маршрута городского транспорта.

Планируется, что измененная схема движения позволит сократить время проезда перекрестка, передает дептранс.

До этого стало известно, что на ряде улиц столицы временно изменится схема движения. Причиной стали ремонтные и строительные работы.