Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Движение на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Рябиновой улицы изменят

Александр Афонин
Город
Движение на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Рябиновой улицы изменят
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

С 28 мая будет изменена схема движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 26 мая.

— С 28 мая меняем схему движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой, — говорится в сообщении.

Таким образом, будут отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновую для всех. Движение по участку сможет осуществлять только городской транспорт.

Помимо этого, на пересечении проспекта и улицы будет организована выделенная полоса для автобусов.

Движение на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Рябиновой улицы изменят Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В пресс-службе отметили, что участок — один из самых сложных в ЗАО. На нем сходятся несколько направлений, которыми пользуются около пяти тысяч автомобилей в час и три маршрута городского транспорта.

Планируется, что измененная схема движения позволит сократить время проезда перекрестка, передает дептранс.

До этого стало известно, что на ряде улиц столицы временно изменится схема движения. Причиной стали ремонтные и строительные работы.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте