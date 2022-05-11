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Схема движения временно поменяется на ряде улиц Москвы

Антон Махов
Город
Схема движения временно поменяется на ряде улиц Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сайкина Карта всех событий

Схема движения временно поменяется на некоторых улицах в пяти округах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 мая.

Уточняется, что это связано с ремонтными и строительными работами. С 14 по 30 августа будет ограничено движение на Сайкинском путепроводе.

Участок от улицы Сайкина до Велозаводской будет закрыт при действующей выделенной полосе. С 14 по 22 мая будет ограничено движение на Открытом шоссе от 9-го владения до 16-го владения, строения 7, на участке будет работать по одной полосе в каждом направлении.

С 14 мая по 19 июля будет частично перекрыто движение на набережной Тараса Шевченко до владения 1а на Тестовской улице. Там также будут работать по две полосы в обоих направлениях.

Кроме того, от владения 2а до владения 2а, строение 2 на Загородном шоссе будет ограничено движение с 14 мая по 5 октября. В этот период на участке будут также работать по две полосы.

При этом с 14 мая по 23 июля будет ограничено движение в Старокрюковском проезде от Заводской улицы до корпуса 845. Там будет функционировать лишь одна полоса.

Помимо этого, с 12 по 25 мая полностью перекроют съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области. А с 26 по 29 мая — съезд с Осташковской улицы в сторону центра на МКАД, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что движение на нескольких участках Севастопольского проспекта в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено. Это связано с работами по строительству инженерных сетей.

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