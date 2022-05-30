Андрей Бочкарев сообщил об увеличении количества выданных разрешений на строительство в ТиНАО

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала 2022 года выдано 68 разрешений на строительство в Новой Москве, что на 48 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При этом площадь проектов, на которые были оформлены разрешения, выросла более чем в полтора раза — почти до 1,8 миллиона квадратных метров, — сказал он.

Заммэра добавил, что на ТиНАО приходится почти треть выданных в столице разрешений на строительство. По его словам, это связано с активным развитием округов и строительством объектов в составе крупных жилых комплексов.

Генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин отметил, что в проекте объединены жилая застройка и деловая инфраструктура. Фирма в рамках первой очереди жилого квартала «Новая звезда» возвела школу на 1100 мест. В планах — строительство еще двух офисных зданий.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в ТиНАО в период с 2022 до конца 2024 года планируется построить 91 образовательное учреждение почти на 46 тысяч мест. Среди них 39 школьных зданий и 52 детских сада.