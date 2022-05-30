«Превратится в труху»: автоэксперт объяснил, как избежать коррозии на кузове машины

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Автомобиль, подверженный коррозии металла, не только выглядит некрасиво, но также может развалиться со временем. Избежать этого поможет вовремя проведенная антикоррозийная обработка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Он отметил, что коррозия кузова в запущенной стадии может привести к тому, что машина просто развалится.

— Кузов гниет и через некоторое время из нормальной железяки превратится в труху. Машина также потеряет эстетику. Если речь только о декоративных деталях, то бог с ними, но если силовые элементы страдают, машина просто рано или поздно на ходу рассыплется на куски, — предупредил собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что у каждого автомобиля срок развития коррозии индивидуален. Современные автомобили могут ездить без пятен ржавчины до 10–15 лет. При этом противогололедные реагенты, попадающие на кузов, способны значительно ускорить процесс, подчеркнул специалист.

Затормозить появление ржавчины поможет антикоррозийная обработка, пояснил Колодочкин.

— Если началась коррозия, приезжаете в пункт антикора, там машину обследуют, каждое пятно старательно обработают. Современных препаратов для ремонта очень много. Кроме того, антикор дает вторичный эффект: он снижает шум. Если вы обрабатываете днище, машина чуть-чуть более тихой становится, на один-два децибела, — рассказал автоэксперт.

Коррозия опасна тем, что развивается также в скрытых полостях, предупредил Колодочкин. Таким элементам автомобиля уделяется особое внимание при обработке.

Если нет первых признаков коррозии, нет смысла делать обработку, уверен специалист.

— Некоторые приезжают даже на новых машинах, но это перебор. Через несколько лет — другое дело, когда гарантия кончилась. В автосалонах тоже не очень любят, когда проводят такие работы помимо них. А вот по окончании гарантийного срока желательно провести обработку, — посоветовал Колодочкин.

При покупке подержанной машины нужно обратить внимание на очаги коррозии, отметил собеседник «ВМ». Стоит взять с собой опытного автовладельца, который определит степень проблемы и, возможно, поможет снизить цену, заключил эксперт.