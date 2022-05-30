Медики оценили заявление Билла Гейтса о возможной пандемии в ближайшие 20 лет

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Врачи прокомментировали заявление основателя компании Microsoft Билла Гейтса о том, что вспышка оспы обезьян не станет новой масштабной пандемией.

С подобным утверждением выразила согласие доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова. Она отметила, что в настоящее время существуют другие более опасные вирусные заболевания. Так, в ближайшее время ожидается рост заражений гриппом. Как отмечают сотрудники ВОЗ, количество заражений может вырасти в несколько раз, поэтому врачи рекомендуют сделать прививку от этого вирусного заболевания, передает НСН.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в свою очередь отметил, что новые болезни в ближайшем будущем, безусловно, появятся, ведь без этого не может быть эволюции. Но точные сроки новой пандемии предположить сложно, передает ФАН.

Ранее Билл Гейтс заявил, что новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет с вероятностью 50 процентов.