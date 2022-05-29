Билл Гейтс заявил о вероятности новой пандемии в ближайшие 20 лет

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Новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет с вероятностью 50 процентов, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом он рассказал в воскресенье, 29 мая, в интервью для издания EL Diario.

— Существует 50-процентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет, — заявил он.

Предприниматель не уточнил, идет ли речь об обезьяньей оспе или какой-то другой болезни.

На территории России распространение оспы обезьян маловероятно, так как на границах страны проводится серьезный фитосанитарный контроль, сообщила кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

По ее словам, инфекция не представляет большой опасности, так как в предыдущие вспышки оспы обезьян в большинстве случаев течение болезни сопровождалось легкими симптомами.

На ситуацию, по словам эксперта, влияет множество факторов, в том числе изменение климата и смена ареалов обитания животных, а также природохозяйственная деятельность человека, продажа диких животных и употребление мяса.