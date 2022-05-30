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Врач назвала скрытую причину аллергии и сыпи у детей

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала скрытую причину аллергии и сыпи у детей
Фото: edu.gov.ru

Зачастую молочные продукты плохо усваиваются у детей. При проблемах с желудочно-кишечным трактом, аллергии, экземе и сыпи ребенку следует сдать анализ на скрытую непереносимость молока. Такое мнение выразила профессор Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

— Если у ребенка возникают любого характера проблемы, не только с работой ЖКТ, но и с другими системами организма, аллергические реакции, сыпь, экзема, состояние нервной системы — обязательно нужно сделать анализ крови на скрытую непереносимость продуктов питания, дабы посмотреть, а не молочные ли продукты приняли в этом свое участие, — сказала она.

Врач отметила, что, несмотря на богатое содержание кальция, молоко приносит больше кислых оснований.

Избыточное потребление молочных продуктов может привести к «закислению» организма. В подобных условиях организм максимально старается уравновесить PH-среду организма. Из полезных минералов начинает формироваться щелочность, что может привести к остеопорозу, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого маркетолог Владимир Козлов рассказал, насколько молоко с растительными жирами опасно для здоровья. По его словам, в таком продукте были обнаружены фитостерины — это часть клеточного строительного материала растений.

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