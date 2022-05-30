Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Расходы на организацию выпускного выросли в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Расходы на организацию выпускного выросли в Петербурге
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Расходы на организацию выпускного для одиннадцатиклассников в Петербурге по сравнению с 2021 годом выросли на 15 процентов, цены для оканчивающих девятый класс подскочили на треть, сообщает издание «Невские новости».

Так, размер родительских взносов составил 10,5 тысячи и 17,5 тысячи рублей для девятых и одиннадцатых классов соответственно.

Также выросли расходы на наряды для выпускников. Платье для девочки обходится дороже, чем костюм для юноши. Средняя стоимость платья на выпускной варьируется от 12 до 17 тысяч рублей, мужского костюма — от 10 до 16 тысяч рублей.

Некоторые родители отметили, что не покупают детям особенный наряд для школьного бала. Такой ответ дали 18 процентов родителей мальчиков и 20 процентов — девочек, окончивших девятый класс. Что касается одиннадцатиклассников, то статью расходов на праздничный наряд из семейного бюджета исключают 17 процентов родителей парней и 10 процентов родителей девушек.

Совсем скоро тысячи российских школьников отметят выпускной. Каждый из них хочет выглядеть незабываемо в этот день. Стилист Влад Лисовец рассказал «Вечерней Москве», в чем лучше всего отправиться на выпускной бал.

выпускник выпускные вечера Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте