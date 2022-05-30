Расходы на организацию выпускного выросли в Петербурге

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Расходы на организацию выпускного для одиннадцатиклассников в Петербурге по сравнению с 2021 годом выросли на 15 процентов, цены для оканчивающих девятый класс подскочили на треть, сообщает издание «Невские новости».

Так, размер родительских взносов составил 10,5 тысячи и 17,5 тысячи рублей для девятых и одиннадцатых классов соответственно.

Также выросли расходы на наряды для выпускников. Платье для девочки обходится дороже, чем костюм для юноши. Средняя стоимость платья на выпускной варьируется от 12 до 17 тысяч рублей, мужского костюма — от 10 до 16 тысяч рублей.

Некоторые родители отметили, что не покупают детям особенный наряд для школьного бала. Такой ответ дали 18 процентов родителей мальчиков и 20 процентов — девочек, окончивших девятый класс. Что касается одиннадцатиклассников, то статью расходов на праздничный наряд из семейного бюджета исключают 17 процентов родителей парней и 10 процентов родителей девушек.

Совсем скоро тысячи российских школьников отметят выпускной. Каждый из них хочет выглядеть незабываемо в этот день. Стилист Влад Лисовец рассказал «Вечерней Москве», в чем лучше всего отправиться на выпускной бал.