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Оксана Федорова рассказала о первом съемочном дне в программе «Спокойной ночи, малыши!»

Ирина Игнатенко
Общество
Оксана Федорова рассказала о первом съемочном дне в программе «Спокойной ночи, малыши!»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая и модель Оксана Федорова поделилась воспоминаниями о первом рабочем дне в передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Она отметила, что с самого начала относилась к передаче серьезно и была намерена продолжать традиции программы. Но изначально в проекте ее приняли холодно и не предполагали, что она будет вести программу долгое время.

— В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно. Я тогда преподавала на кафедре МВД гражданское право, училась адъюнктуре и вдруг телевидение, совершенно незнакомая мне область, — приводит слова ведущей издание Nation News.

Федорова также отметила, что ее любимым персонажем программы в настояще время является Каркуша, хотя в детстве она больше симпатизировала Хрюше.

Ранее Оксана Федорова рассказала «Вечерней Москве» о своем отношении к русской культуре, пластическим операциям и карьеристкам.

Телевидение ведущая Оксана Федорова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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