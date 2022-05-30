«Всех за пояс заткнешь»: мать Тимати восхитилась фигурой Шишковой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Модель Алена Шишкова, которая подарила рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) дочь Алису, после расставания с музыкантом сохранила хорошие отношения с его мамой. На днях Симона публично восхитилась внешними данными вице-мисс России 2012 года.

— С такой фигурой только в наш серф-лагерь! Ты всех за пояс заткнешь, — оставила комментарий несостоявшаяся свекровь Шишковой под фотографией девушки, на которой та предстала в коротком топе и шортах.

Известно, что мать Тимати принимает активное участие в воспитании своей внучки. Кроме того, она неоднократно хвалила и саму Алену.

К слову, у матери музыканта есть еще один внук Ратмир, который родился в отношениях рэпера с Анастасией Решетовой, однако ни с мальчиком, ни с его мамой у Симоны не возникло близких отношений, пишет «СтарХит».

А вот новой пассии Тимати Валентине Ивановой, которую тот недавно показал общественности, повезло больше. При выходе в свет пару возлюбленных сопровождала мать артиста Симона. Как стало известно, она положительно относится к новому выбору сына.

Недавно на одной из страниц в социальных сетях Иванова выложила снимок, на котором она изображена абсолютно голой. Мама Юнусова поставила «лайк» этому кадру, что не ускользнуло от внимания поклонников рэпера.