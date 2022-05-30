Пожар произошел в квартире жилого дома в Рязанском районе столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 4-й Вешняковский проезд, 8 Карта всех событий

В Рязанском районе столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в понедельник, 30 мая.

По его словам, инцидент произошел по адресу 4-й Вишняковской проезд, дом 8. В квартире на седьмом этаже обнаружено открытое горение. Огонь частично перешел на восьмой этаж.

Отмечается, что жители подъезда эвакуировались самостоятельно.

До этого стало известно, что в центре Москвы возле дома загорелся автомобиль. Пожар произошел на Тверском бульваре, дом 3.

В субботу, 28 мая, на юге столицы произошло возгорание в складском помещении с маслами. Возгорание произошло по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2. Из гаражного бокса валил густой черный дым.