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Пожар произошел в складском помещении на юге Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Пожар произошел в складском помещении на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Загородное шоссе, 1к2 Карта всех событий

На юге столицы произошло возгорание в складском помещении с маслами. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По его данным, возгорание произошло по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2. Из гаражного бокса валил густой черный дым.

Огонь перешел на второй этаж здания. Пожару был присвоен ранг 1 БИС. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Накануне пожар произошел в одном из общежитий на северо-западе столицы. В комнате на втором этажа здания произошло открытое возгорание, общая площадь которого составила 30 квадратных метров.

Еще одно возгорание произошло в одноэтажном здании на Котляковской улице. По информации источника «ВМ», внутри объекта находились газовые баллоны.

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