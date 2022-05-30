Суд приговорил начальника астраханской таможни к семи годам колонии за взятку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Астраханский суд приговорил главу местной таможни генерал-майора Ильдара Саидова к семи годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно постановлению суда, Саидов также должен будет выплатить штраф в размере 10,1 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали фигуранта дела в прошлом году при получении взятки за покровительство контрабандистов и превышение должностных полномочий.

17 мая стало известно, что Пресненский суд вынес приговор для бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко по делу о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии строгого режима. Он должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Также были осуждены его соучастники по незаконной банковской деятельности: бывший адвокат Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов.