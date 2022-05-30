Более 130 процентов от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье с начала мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала мая больше всего осадков в Московской области выпало на востоке и юго-востоке региона. В Павловском Посаде выпало 136 процентов от месячной нормы осадков, в Черустях — 133 процента, Коломне — 131 процент, передает РИАМО.

Последний циклон, который принес дожди в Московский регион, оказался наиболее активным именно на востоке и юго-востоке.

В то же время на северо-западе и западе региона наблюдается дефицит осадков. В Волоколамске выпало 74 процента от месячной нормы осадков, в Можайске — 62 процента.

Что касается остальных муниципалитетов, то количество выпавших с начала мая осадков соответствует норме.

В минувшие выходные в регионе наблюдалась теплая, но дождливая погода. Воздух прогрелся до 14–16 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на рабочей неделе. По его словам, температура воздуха составит около плюс 19–25 градусов, ожидается облачность с частыми прояснениями, редкие и короткие дожди в течение недели.