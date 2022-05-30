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«Типичная летняя погода»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на рабочей неделе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Типичная летняя погода»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на рабочей неделе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха около плюс 19-25 градусов тепла, облачность с частыми прояснениями, редкие и короткие дожди ожидают москвичей в течение рабочей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Днем с понедельника по вторник, с 30 по 31 мая, прогнозируется плюс 19-22 градуса, а со среды, 1 июня, и до конца рабочей недели — до 25 градусов тепла. Будет такая нормальная типичная летняя погода, — рассказал он.

По словам синоптика, в этот период жителей и гостей столицы ждет облачная погода с частыми прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Порывистый ветер будет сохраняться до вторника включительно, передает ТАСС.

Синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам летнее тепло на грядущей неделе. По его словам, в понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до плюс 3–8 градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16–21 градуса.

Роман Вильфанд Москва Погода
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