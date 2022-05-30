Эндокринолог объяснила, как убрать чувство голода при похудении

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Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить чувство голода при похудении.

По ее словам, более 70 процентов пациентов с избыточным весом говорят о чувстве голода, которое приводит к срывам. Главная причина — это неправильная стратегия питания. Если человек резко снижает калорийность и диета не покрывает базовый энергообмен, то она приведет к срыву. Для оптимального калоража нужно отнять 20–30 процентов от суточной калорийности.

— Вторая причина — недобор белка в рационе. Если мы недоедаем курицу, яйца, мясо, грибы, то похудение идет медленнее, а чувство голода обостряется, — объяснила врач.

Третья причина — это дефицит витаминов и микроэлементов. Хром, цинк, железо — все это влияет на чувство голода. Нужно включить в рацион зелень, которая богата микроэлементами, а также ягоды.

— Четвертая причина — это психологический фактор. Для многих еда символизирует расслабление, удовольствие. Многие заедают свой стресс и проблемы. Часто люди воспринимают еду как мотивацию к чему-либо. Например, ребенок получил пятерку — купили ему тортик. Еда становится культом. В такой ситуации похудеть будет крайне трудно, — рассказала диетолог.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала эффективный способ предотвратить растягивание желудка. По ее словам, нужно руководствоваться самым простым правилом: никуда не спешить, чтобы чувство насыщения приходило во время еды.