Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится в июне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание нескольких электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в начале июня. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе магистрали.

— В первой половине июня изменится расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД, курсирующих в столичном регионе и Рязанской области. Это связано с ремонтно-путевыми работами на участке Дивово — Рыбное и заменой стрелочного перевода на станции Шиферная, — говорится в сообщении ведомства.

Изменения будут действовать с 1 по 9 июня. У ряда электропоездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и число остановок на маршруте. Несколько экспресс-поездов, которые работают между Москвой и станциями Раменское, Голутвин и Куровская, будут выведены из расписания. Также несколько электричек будут следовать по укороченному маршруту, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) тоже начнут курсировать по обновленному расписанию с 1 июня.