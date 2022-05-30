Победители проекта «Уличный артист в парках» начали выступать в столичных зонах отдыха

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, парк Красная Пресня Карта всех событий

Выступления победителей пилотного сезона проекта «Уличный артист в парках» начались 30 мая. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Начался самый долгожданный этап проекта «Уличный артист в парках» — победители вышли на парковые территории со своими творческими номерами. Артисты самостоятельно бронируют площадки для выступлений и выбирают удобные им даты, — рассказал директор Московского продюсерского центра (Моспродюсер) Андрей Петров.

Артистам предстоит самостоятельно бронировать площадки для выступлений. Отмечается, что выбрать они смогут только те парки, представители которых отобрали их во время живых прослушиваний.

Москвичи смогут встретить победителей конкурса в парках «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Сокольники», «Кузьминки-Люблино» и многих других, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что летом в парках столицы будет звучать музыка исполнителей, победивших в городском проекте «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Жюри отобрало 48 исполнителей, из композиций которых и составлен летний плейлист.