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Диетолог рассказала о полезном свойстве томатного сока

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о полезном свойстве томатного сока
Фото: Depositphotos

Употребление томатного сока положительно влияет на организм, снижая вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила диетолог Линдси Венглер.

Специалист утверждает, что томатный сок отличается высоким содержанием каротиноидов и ликопина. Эти вещества относятся к числу мощных антиоксидантов. Они эффективны от развития воспалительных процессов в организме. Также эти вещества снижают вероятность возникновения онкологических заболеваний и облегчают состояние пациентов, страдающих от рака предстательной железы.

При этом врачи подчеркивают, что употребление томатного сока не является методом лечения онкологических заболеваний. Данное заболевание требует тщательной диагностики и своевременного лечения, передает ФАН.

Ранее ученые рассказали, что некоторые напитки помогают снизить давление. По их словам, гипертония может привести к инсультам и инфарктам.

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