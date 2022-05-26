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Ученые назвали снижающий давление сок

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали снижающий давление сок
Фото: pixabay.com

Ученые рассказали, что некоторые напитки помогают снижать давление. По их словам, гипертония может приводить к инсультам и инфарктам.

Исследование показало, что регулярное употребление несоленого томатного сока может улучшать показатели артериального давления и уровня холестерина.

— Благоприятное влияние томатного сока не зависит от пола и возраста. Кроме того, он оказывает благоприятное воздействие независимо от факторов образа жизни, — сообщили специалисты.

Они отметили, что одним из самых эффективных способов лечения гипертонии является диета. Необходимо ограничить количество соли в рационе и выработать здоровые пищевые привычки: отказаться от алкоголя и минимизировать количество кофеина. Также следует бросить курить и сбросить лишний вес, сообщается на портале Express.

Врачи назвали снижающий давление овощ. Некоторые продукты, особенно богатые солью и насыщенными жирами, могут заставить давление резко подскочить. Но другая пища может его снизить, сократив риск серьезных осложнений.

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