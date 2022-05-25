Врачи назвали снижающий давление овощ

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Врачи сообщили, что гипертония, или повышенное артериальное давление — опасная патология, которая может привести к инфаркту или инсульту. По их словам, самый эффективный способ помешать давлению вырасти до опасного — придерживаться здоровой диеты.

Некоторые продукты, особенно богатые солью и насыщенными жирами, могут заставить давление резко подскочить. Но другая пища может его снизить, сократив риск серьезных осложнений.

Свекла богата на пищевые нитраты, которые, как было доказано, расслабляют сосуды и таким образом снижают давление, так как кровь при этом гораздо свободнее циркулирует по телу, пояснили медики.

— Выжимайте из нее сок, режьте в салаты, добавляйте в смузи или ризотто! Больше всего нитратов содержится в сырой свекле, поэтому считается, что лучше всего пить именно сок, — сообщили специалисты.

В рамках проводимого исследования участники пили по 250 миллилитров сока и ели по 250 граммов запеченной свеклы ежедневно в течение двух недель. Их давление значительно снизилось уже через две недели.

Среди других продуктов, которые помогают при гипертонии, — жирная рыба, листовая зелень, ягоды, бобовые, цитрусовые и морковь, сообщается на портале Wz.lviv.

Врач-кардиолог Алексей Жито предупредил об опасности разного давления на правой и левой руках. По словам эксперта, разница артериального давления в руках, составляющая более 15–25 миллиметров ртутного столба, говорит о серьезных патологиях в организме человека, вплоть до злокачественных опухолей. Одной из причин таких показателей может служить простая гипертрофия руки.