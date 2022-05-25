Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Врачи назвали снижающий давление овощ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи назвали снижающий давление овощ
Фото: unsplash

Врачи сообщили, что гипертония, или повышенное артериальное давление — опасная патология, которая может привести к инфаркту или инсульту. По их словам, самый эффективный способ помешать давлению вырасти до опасного — придерживаться здоровой диеты.

Некоторые продукты, особенно богатые солью и насыщенными жирами, могут заставить давление резко подскочить. Но другая пища может его снизить, сократив риск серьезных осложнений.

Свекла богата на пищевые нитраты, которые, как было доказано, расслабляют сосуды и таким образом снижают давление, так как кровь при этом гораздо свободнее циркулирует по телу, пояснили медики.

— Выжимайте из нее сок, режьте в салаты, добавляйте в смузи или ризотто! Больше всего нитратов содержится в сырой свекле, поэтому считается, что лучше всего пить именно сок, — сообщили специалисты.

В рамках проводимого исследования участники пили по 250 миллилитров сока и ели по 250 граммов запеченной свеклы ежедневно в течение двух недель. Их давление значительно снизилось уже через две недели.

Среди других продуктов, которые помогают при гипертонии, — жирная рыба, листовая зелень, ягоды, бобовые, цитрусовые и морковь, сообщается на портале Wz.lviv.

Врач-кардиолог Алексей Жито предупредил об опасности разного давления на правой и левой руках. По словам эксперта, разница артериального давления в руках, составляющая более 15–25 миллиметров ртутного столба, говорит о серьезных патологиях в организме человека, вплоть до злокачественных опухолей. Одной из причин таких показателей может служить простая гипертрофия руки.

Овощи Врачи гипертония
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте