Депутат МГД Козлов: Выборы в муниципальных образованиях Москвы могут привлечь от 12 до 15 тысяч кандидатов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В предстоящих выборах в муниципальных образованиях столицы могут заявиться от 12 до 15 тысяч кандидатов. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил депутат Московской городской думы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению столичного парламента Александр Козлов.

— Выборы муниципальных депутатов — это трамплин для локальных, местных инициатив. Кандидаты конкурируют в поле, понятном всем и каждому, что нужно сделать в нашем дворе, где в нашем районе нужна спортивная площадка, где нужно навести порядок, — сказал он.

Козлов добавил, что в рамках подготовки к предстоящим выборам Мосгордума внесла комплекс изменений в столичное законодательство. Тем самым оно было приведено его в соответствие с федеральным.

По его словам, изменения поспособствуют увеличению доверия граждан к процедуре выборов, передает агентство городских новостей «Москва».

Козлов 27 мая заявил, что внедрение геймификации в процессы улучшения городской среды поможет вовлечь в проекты большое количество жителей Москвы. Он добавил, что итоги проекта «Город заданий» свидетельствуют о готовности москвичей участвовать в улучшении города.