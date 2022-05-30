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Объем промышленного производства в Подмосковье вырос на 7,3 процента

Ирина Игнатенко
Общество
Объем промышленного производства в Подмосковье вырос на 7,3 процента
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рост промышленного производства в Подмосковье за четыре месяца 2022 года составил 7,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Так, по ее словам, в обрабатывающих производствах рост в январе — апреле достиг 107,6 процента. Объем металлургического производства вырос на 29,2 процента, производства медикаментов и медицинских изделий — на 26,4 процента. Также увеличилось производство электроники, текстиля, бумажных изделий.

Масленкина добавила, что российская экономика постепенно приспосабливается к новым условиям.

Она также напомнила, что в регионе предусмотрен ряд льгот для предпринимателей: налоговые льготы для резидентов особых экономических зон, инвесторов, воплощающих региональные проекты, участников специальных инвестконтрактов, застройщиков, владельцев бизнес-центров, передает «360».

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса по франшизе в Подмосковье.

Подмосковье Андрей Воробьев Промышленность
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