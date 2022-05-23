Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса по франшизе в Подмосковье

Фото: mosreg.ru

Подмосковье продолжает реализовывать различные меры поддержки бизнеса, это имеет принципиальное значение в новых экономических условиях. Еще один новый шаг в этом направлении — поддержка старта бизнеса по франшизе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что особое значение имеют предприятия из сферы IT и сельского хозяйства. В Московской области создано 117 проектов импортозамещения. Также в регионе особое внимание уделяется развитию малого бизнеса.

— В частности, мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность для малого бизнеса тогда, когда используют франшизу. Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу, — добавил губернатор.

Власти Подмосковья будут готовы субсидировать для предпринимателей 30 процентов затрат, понесенных на открытие франшизы, — до 500 тысяч рублей, если это федеральная франшиза, если подмосковная — до 50 процентов затрат. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 июля. Заявки можно будет подавать онлайн, передает «360».

До этого Андрей Воробьев поручил организовать обучение для желающих открыть свой бизнес.