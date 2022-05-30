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Фермер раскрыл простой способ проверить спелость арбуза

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Фермер раскрыл простой способ проверить спелость арбуза
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Австралийский фермер рассказал, как при помощи двух пальцев проверить, созрел ли арбуз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам мужчины, для этого на арбузе нужно найти две темные полосы и положить между ними два пальца.

— Если ягода созрела, темно-зеленые линии должны быть на расстоянии двух пальцев друг от друга, — отметил он.

Лайфхак фермера быстро распространился в Сети. После этого пользователи отмечали, что при помощи этого способа им действительно удалось выбрать вкусный арбуз.

Эксперты напомнили о пользе этой ягоды, которая богата витаминами А и С, пишет «Газета.ру».

Ранее американские диетологи отнесли арбуз к числу продуктов, которые помогают в борьбе с жировыми отложениями в области живота. В полезный список также попали грейпфрут, яблоки и авокадо. Эксперты отмечают, что фрукты способствуют снижению веса, так как содержат мало калорий, однако дают сытость из-за воды, которая в них содержится. Также фрукты снижают воспалительные процессы, которые провоцируют отложение жира.

арбуз фермер Продукты
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