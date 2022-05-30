Одно из зданий «Москва-Сити» проверяют в связи с угрозой взрыва

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2 Карта всех событий

Одно из зданий международного делового центра «Москва-Сити» проверяют в связи с угрозой взрыва. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», сообщение об угрозе взрыва пришло по адресу Пресненская набережная 6 строение 2.

Об эвакуации людей не сообщалось.

27 мая стало известно об эвакуации Мосгорсуда из-за анонимного сообщения аналогичного содержания. Позже в пресс-службе суда подтвердили, что ничего не было обнаружено.