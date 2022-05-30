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Андрей Воробьев назвал средний размер пенсии в Подмосковье

Александр Афонин
Общество
Андрей Воробьев назвал средний размер пенсии в Подмосковье
Фото: mosreg.ru

Средний размер пенсии в Подмосковье составит 19 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Прежде всего, хочу обратить внимание, что наш президент на прошлой неделе провел президиум Госсовета. Касался он социальных вопросов. Прежде всего, поддержки многодетных семей и всех, кто нуждается в дополнительной помощи, во внимании, а также пенсионеров, — сказал он.

Воробьев добавил, что в регионе увеличат прожиточный минимум на 1,5 тысячи рублей. Таким образом он составит 16 223 рубля.

Также будут направлены увеличенные выплаты для 350 тысяч семей с детьми в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Прибавка составит от 700 до 1400 рублей, передает «Российская газета».

25 мая президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 июня пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 10 процентов. Решение было принято на заседании президиума Госсовета.

Кроме того, российский лидер объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 10 процентов с 1 июня. Также на 10 процентов увеличится прожиточный минимум, который в среднем по стране составит 13 919 рублей.

Подмосковье Прожиточный минимум Пенсии
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