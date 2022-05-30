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Собчак ответила на обвинения во вседозволенности из-за фамилии

Анастасия Колоскова
Общество
Собчак ответила на обвинения во вседозволенности из-за фамилии
Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак ответила подписчикам, поинтересовавшимся у нее, как часто ей «все сходит с рук» из-за известной фамилии.

— Не очень понимаю, что именно мне сходит с рук. Я никогда своей фамилией не злоупотребляю. Никогда не хотела и не хочу, чтобы ко мне относились как-то из-за фамилии. Я делаю, что считаю правильным, — заявила журналистка в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ей сложно дается «идти на компромиссы с совестью».

По словам телеведущей, на ее счету нет каких-либо «ужасных» или «криминальных» поступков, которые якобы не должны «сходить ей с рук». Собчак отметила, что ее поведение обосновано не ее фамилией, а тем, что она является и чувствует себя «свободным человеком». Это ее отличает от многих несвободных людей, которые «действуют исходя из этой несвободы».

Ранее актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд. По его словам, «Ксюху прощают» за ее удаль.

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