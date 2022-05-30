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Дополнительные риски: стоит ли отменять бронь на отдых за границей на фоне укрепления рубля

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Дополнительные риски: стоит ли отменять бронь на отдых за границей на фоне укрепления рубля
Фото: Pixabay

На фоне укрепления рубля некоторые россияне аннулируют ранее купленные заграничные туры, чтобы приобрести их по более выгодной цене. Однако такое перебронирование далеко не всегда выгодно и заключает в себе дополнительные финансовые риски. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт в сфере туризма Николай Мельник.

По его словам, запросы на отмену туров действительно поступают, но фактические аннуляции не так часты. Прежде всего это связано с тем, что в договорах туроператоров прописаны условия отмены бронирования, предполагающие удержание части предоплаченных средств. О таких условиях многие путешественники попросту не знают.

— Туристы, когда узнают, что стоимость тура может не возвратиться им полностью, начинают задумываться: «А стоит ли игра свеч?», — поясняет Мельник. — Дело в том, что туроператор обязан возместить свои фактически понесенные расходы. Естественно, когда клиент отказывается от тура, ему выставляется «штраф», эквивалентный этим расходам.

У каждого туроператора свои правила аннуляции бронирований. В некоторых случаях у туриста удержат 10 процентов от общей стоимости тура, в иных — стоимость одной ночи проживания, варианты могут быть самые разные, отмечает собеседник «ВМ».

Также важно знать, что в договорах туроператоров есть разночтения по оплате, связанные непосредственно с изменением валютного курса. Предоплата всегда осуществляется по котировкам на день заключения договора, а дальше есть два варианта: оставшаяся часть оплачивается либо по тому же курсу рубля, либо по курсу на момент совершения полной оплаты.

Во втором случае финальная стоимость тура может оказаться меньше. Выглядит это примерно так: допустим, турист 28 марта забронировал летний тур стоимостью 1000 долларов (95 000 рублей по курсу ЦБ на тот день). В тот же день он сделал предоплату в размере 30 процентов: 300 долларов, или 28 500 рублей. Впоследствии рубль укрепился, и турист уже 28 мая оплатил оставшиеся 70 процентов — 700 долларов, или 46 200 рублей (по курсу ЦБ на тот день). Таким образом, окончательная стоимость курса уменьшилась более чем на 20 тысяч — до 74 700 рублей.

По словам Мельника, туристы в договорах, которых прописан выкуп тура по динамическому курсу, в настоящее время стараются оплачивать его целиком:

— Сейчас с учетом курса ЦБ мы видим, что туристы, наоборот, стараются оплатить туры, запланированные на сентябрь и октябрь, так как это попросту выгоднее.

По данным СМИ, укрепление рубля в апреле — мае привело к тому, что некоторые туристы начали отменять брони на летние туры, купленные в период резкого скачка доллара и евро. Таким образом они надеются купить новые туры по более выгодной цене.

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